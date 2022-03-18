Глеб Никитин лично встретил Никола Пашиняна в аэропорту "Нижний Новгород"

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Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 20 апреля прибыл в Нижегородскую область с однодневным официальным визитом. В аэропорту "Нижний Новгород" его приветствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Также во встрече премьер-министра Армении приняли участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.
Согласно информации, Глеб Никитин и Никол Пашинян посетят ряд объектов в регионе и проведут рабочую встречу.
Напомним, Никол Пашинян 19 апреля прибыл с официальном визитом в Россию. Согласно информации, в ходе визита уже состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Армения и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетических и неэнергетических проектов и другие документы.
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