Более 600 млн рублей получит Нижегородская область на переселение граждан из аварийного жилья Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 600 млн рублей получит Нижегородская область на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом стало известно на заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Заксобрания региона.

Согласно информации, 606 млн рублей на расселение аварийных домов поступили от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Также парламентарии обсудили проект федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в части установления критериев определения исторической и культурной значимости объектов культурного наследия.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос разработки и принятия федерального закона, устанавливающего порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в государственную собственность, а также порядок передачи такого имущества в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что более 340 млн рублей выделят на расселение аварийного фонда в Нижнем Новгороде.