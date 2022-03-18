Одно из строящихся на заводе "Красное Сормово" судов назовут именем Николая Жаркова Общество

Николай Жарков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Одно из строящихся на заводе "Красное Сормово" судов может быть названо именем Николая Жаркова. Об этом заявил генеральный директор предприятия Михаил Першин.

По его словам, лучшая память о кораблестроителе – это его имя на борту судна.

"Вклад Николая Сергеевича в создание атомного флота и развитие современного гражданского судостроения России трудно переоценить. Под его руководством завод приобрел известность предприятия, которое может успешно справиться с самыми сложными заказами, строительством головных судов новых проектов", - сказал Михаил Першин.

Напомним, что бывший генеральный директор завода "Красное Сормово" Николай Жарков скончался 15 апреля. Под его руководством было построено более 400 судов разного типа и назначения, 105 подводных лодок, в том числе 26 - с атомными энергетическими установками, 25 глубоководных спасательных и рабочих аппаратов.