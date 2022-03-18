Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2022 18:55  [27] Более 100 камер видеонаблюдения и 47 квадрокоптеров будут мониторить нижегородские леса в пожароопасный период
20 апреля 2022 18:39  [62] Одно из строящихся на заводе "Красное Сормово" судов назовут именем Николая Жаркова
20 апреля 2022 18:33  [75] Более 5 млрд рублей будет направлено на модернизацию систем теплоснабжения в Нижнем Новгороде
20 апреля 2022 18:12  [83] Более 600 млн рублей получит Нижегородская область на переселение граждан из аварийного жилья
20 апреля 2022 17:39  [112] Около 1 млрд рублей выделено на содержание общественных пространств в Нижнем Новгороде
20 апреля 2022 17:30  [117] Нижегородец Кирилл Непомилуев представил Владимиру Путину предложения по поддержке IT-специалистов
20 апреля 2022 17:14  [124] Пасхальные богослужения пройдут 23 и 24 апреля в почти 70 храмах Нижнего Новгорода
20 апреля 2022 16:57  [120] Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Нижнем Новгороде
20 апреля 2022 16:30  [161] Туроператоры из 12 регионов России составят экскурсионные маршруты по Нижнему Новгороду
20 апреля 2022 16:12  [133] Подрядные организации в Нижнем Новгороде приступили к ремонту детских площадок после зимы
Общество

Одно из строящихся на заводе "Красное Сормово" судов назовут именем Николая Жаркова

20 апреля 2022 18:39  [62] Общество
Николай Жарков

Николай Жарков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Одно из строящихся на заводе "Красное Сормово" судов может быть названо именем Николая Жаркова. Об этом заявил генеральный директор предприятия Михаил Першин.

По его словам, лучшая память о кораблестроителе – это его имя на борту судна.

"Вклад Николая Сергеевича в создание атомного флота и развитие современного гражданского судостроения России трудно переоценить. Под его руководством завод приобрел известность предприятия, которое может успешно справиться с самыми сложными заказами, строительством головных судов новых проектов", - сказал Михаил Першин.

Напомним, что бывший генеральный директор завода "Красное Сормово" Николай Жарков скончался 15 апреля. Под его руководством было построено более 400 судов разного типа и назначения, 105 подводных лодок, в том числе 26 - с атомными энергетическими установками, 25 глубоководных спасательных и рабочих аппаратов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Красное Сормово Судостроение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph