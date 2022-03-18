Ученые ННГУ разработали прибор, позволяющий видеть сквозь непрозрачные материалы Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученые ННГУ разработали новый детектор терагерцового излучения, позволяющего видеть сквозь непрозрачные материалы. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Согласно информации, новый метод электрооптического детектирования импульсов терагерцового излучения был апробирован в Центре фотоники ННГУ им. Лобачевского

Терагерцовые волны, изучаемые прибором, позволяют видеть сквозь непрозрачные материалы, например, одежду, бумагу, штукатурку и фарфор. В терагерцовом диапазоне лежат спектры молекул белков и ДНК, взрывчатых веществ и многое другое. Такое излучение может быть использовано для исследования материалов и сканирования в аэропортах.

Также терагерцовая спектроскопия может быть использована в технологиях мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации её загрязнения.

Как рассказал один из авторов разработки, д.ф.-м.н, профессор ННГУ Михаил Бакунов, терагерцовое излучение позволяет сделать снимок, подобный рентгеновскому, но без использования опасный лучей. Таким образом, терагерцовый сенсор абсолютен безвреден для человека, так как источником сигналов в нем является естественное излучение объектов.

Детектор импульсного терагерцового излучения представляет собой слой ниобата лития специальной кристаллографической ориентации и прикреплённой к нему кремниевой призмой. Ученые ННГУ уже подали заявку на получение патента на изобретение. На основе нового детектора разрабатывается метод терагерцовой интроскопии, позволяющий анализировать состав и контролировать качество лекарственных препаратов.

По словам проректора по научной работе ННГУ Михаила Иванченко, освоение нового волнового диапазона является технологическим прорывом и серьёзной альтернативой радиоволнам и рентгеновскому излучению. ННГУ в этом области является одним из мировых лидеров.

Ранее сообщалось, что ученые ННГУ нашли способ повысить безопасность ядерных реакторов.