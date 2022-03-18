Нижегородец избил до смерти незнакомую женщину, заподозрив её в краже Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Выяснение отношений между двумя незнакомыми нетрезвыми людьми на Автозаводе закончилось смертью одного из них. Об этой ситуации рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 48-летний житель Нижнего Новгорода в ночь с 18 на 19 апреля отдыхал с друзьями в одном из автозаводских кафе. Подвыпивший мужчина вышел из кафе на улицу, а по возвращению обнаружил, что со стола пропал оставленный им планшет.

В краже он обвинил сидящую за соседним столиком незнакомую 54-летнюю женщину. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил свою оппонентку по голове.

С полученными телесными повреждениями женщина доставлена в больницу, где скончалась.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемого в преступлении задержали. На допросе он сознался в содеянном. В ближайшее время суд изберёт в отношении его меру пресечения.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Кстовского района Нижегородской области зарезал свою жену в ходе ссоры.