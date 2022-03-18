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Тысячу куличей к Пасхе отправили из Нижегородской области в подарок жителям Донбасса. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.
Согласно информации, 21 апреля по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия на территорию Донецкой и Луганской народных республик отправилась третья колонна грузовиков с гуманитарной помощью от Нижегородской епархии.
Перед отправкой глава Нижегородской митрополии совершил молебен у Александро-Невского кафедрального собора Нижнего Новгорода.
Третья автоколонна везет 1 020 литров питьевой воды, 168 литров газированных безалкогольных напитков, 1 000 куличей и 2 000 деревянных раскрашенных пасхальных яиц. В преддверии предстоящего праздника Воскресения Христова куличи и пасхальные яйца порадуют жителей Донбасса.
Напомним, что по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с начала марта три воскресенья подряд во всех храмах Русской Православной Церкви проводился кружечный сбор средств на помощь вынужденным переселенцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса. На приходах Нижегородской епархии для жителей Донбасса собрали 4 миллиона 454 тысячи 777 рублей.
В Нижегородской епархии собранные средства пошли на приобретение гуманитарной помощи.
Первая автоколонна доставила ее 1 апреля в Луганскую народную республику, вторая — 17 апреля в Донецкую народную республику.
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