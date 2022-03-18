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Маршруты в Казань и Кострому на судах на подводных крыльях могут возобновиться из Нижегородской области. Об этом стало известно на заседании комитета Заксобрания региона по транспорту и дорожному хозяйству.
Согласно информации, для таких перевозок потребуются суда, имеющие больший запас хода без необходимости дополнительной заправки, например, СПК "Метеор 120Р". Данное судно вмещает до 120 пассажиров и имеет запас хода до 600 км, тогда как имеющийся в регионе СПК "Валдай 45Р" вмещает до 45 пассажиров и имеет запас хода до 400 км.
Также для запуска "Валдаев" по новым направлениям "Стрелка", г.о.г. Бор, г.о.г. Дзержинск, п. Васильсурск и ЖК "Юг" планируется закупить 5 понтонов.
Сообщается, что в областном бюджете предусмотрены затраты на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" в 2022 году в размере 43,3 млн рублей и 27,3 млн рублей в 2023 году, а также субсидии на организацию перевозок этими судами в размере 31,9 млн рублей ежегодно до 2024 года.
Ранее сообщалось, что 3 новых маршрута планируется включить в навигацию "Валдаев" в 2022 году.
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