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Общество

Юрий Шалабаев вручил девять грантов по 1 млн рублей нижегородским школам и детсадам

21 апреля 2022 16:02  [67] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев вручил девять грантов по 1 млн рублей нижегородским школам и детсадам. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Согласно информации, конкурс в этом году проводился впервые. На него подали заявки 22 образовательные организации, которые представили свои оригинальные программы, среди которых: совместные проекты школьников и ведущих ученых города, школа предпринимательства, обучение цифровому и IT-творчеству, кулинарная мастерская.

Программы для дошкольников и школьников оценивали сотрудники Мининского университета и Нижегородского института развития образования.

Победителями стали 9 образовательных организаций, которые получат гранты по 1 млн рублей: лицеи № 8, 28, 180, школы № 187 и 41, детские сады № 20, 116, 458 и 390. 

Еще 4 проекта были поощрены сертификатами на 250 тысяч: школа № 55, гимназия № 184, детские сады № 429 и 229.

Как рассказала директор лицея № 180 Оксана Смолина, грантовые средства будут направлены на переоснащение кабинетов технологии.

Ранее сообщалось, что музей Н.А.Добролюбова, музыкальная школа №16 и ЦБС Сормовского района выиграли гранты Президентского фонда культурных инициатив.

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Теги:
Гранты Юрий Шалабаев
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