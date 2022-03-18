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Общество

Семь IT-компаний из Нижегородской области смогут претендовать на первоочередную федеральную поддержку

21 апреля 2022 17:05  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Министерство цифрового развития, связи массовых коммуникаций РФ опубликовало список приоритетных направлений поддержки российских IT-решений. Компании, которые разрабатывают продукты, соответствующие требованиям списка, в первую очередь смогут рассчитывать на получение мер государственной поддержки на федеральном уровне.

Как сообщили в АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький", в первую очередь претендовать на господдержку смогут 7 нижегородских IT-компаний, так как их продукция соответствуют трем из 17 классов востребованных продуктов и услуг, среди которых средства разработки ПО, средства автоматизированного проектирования (CAD), машинное обучение (ML). Это компании "Облачные технологии", "Эффектив технолоджик", Experience AI, CAD Exchenger, "Регионсофт", itseez и Neoflex. 

Директор центра ИИ "Горький" Евгений Федосеев отметил, что центр продолжает активный диалог с представителями IT-компаний и формирует необходимые инструменты правительственной поддержки индустрии.

Список программного обеспечения, критичного для экономики и невоспроизводимого в рамках обычного рыночного механизма, состоит из 17 классов продуктов и услуг. Он включает средства разработки ПО и распределенной системы управления версиями (аналог GitHub), инструменты автоматизированного проектирования, инженерного анализа и машинного обучения, продуктовую линейку графического дизайна (разработка российских аналогов Adobe, Visio и др.), ПО для управления производственными процессами на предприятии и другие.

С полным списком и требованиями отечественным разработкам можно в Telegram-канале Минцифры.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил более 20 мер поддержки экономики, большая часть которых направлена на поддержку IT-отрасли.

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Теги:
IT Правительство РФ
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