Более 20 мер поддержки экономики утвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Особое внимание во втором пакете мер поддержки экономики уделено ИТ-отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, одной из мер стала разработка региональной программы льготной ипотеки для IТ-специалистов. Как отметил Глеб Никитин, это возможность удержать в регионе квалифицированных специалистов и поддержать строительный рынок.

Планируется, что программа льготной ипотеки будет ориентирована на сотрудников ИТ-сферы, которые занимаются непосредственно разработкой и внедрением программного обеспечения.

Также рассматривается вопрос о возможности возмещения до 50% НДФЛ для ИТ-компаний, нанимающих сотрудников из других регионов.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере телекоммуникации и информационных технологий, будут установлены пониженные налоговые ставки по УСН. Готовится закон об инвестиционном налоговом вычете для операторов центров обработки данных, телеком-операторов и ИТ-компаний, развивающих рынок связи и вычислительных мощностей.

Кроме того, создается реестр недоступного в связи с санкциями ПО и цифрового оборудования. Затем будет создана площадка для представления проектов и продуктов ИТ-отрасли региона, а также региональный центр продвижения отечественного программного обеспечения.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, 100 млн рублей планируется выделить на предоставление региональных грантов индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку отечественного ПО.

Поправки в бюджет, связанные с выделением средств на реализацию второго пакета мер поддержки, будут внесены на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области в мае.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 21,5 млрд рублей на поддержку IT-отрасли.