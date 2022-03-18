Круизная навигация в Нижнем Новгороде стартует 25 апреля Общество

Фото: Круизная компания "Созвездие"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Дальняя круизная навигация в Нижнем Новгороде откроется 25 апреля. От причала на Речном вокзале отойдут в плавание первые суда — теплоходы "Лебединое озеро" и "Лунная соната" компании "Созвездие".

Как рассказали в круизной компании, теплоходы направятся в Москву через города Золотого кольца.

С 28 апреля речные круизы из Нижнего Новгорода по городам России будут совершаться ежедневно. Нижегородцы смогут отправиться в Казань, Астрахань, Самару, Волгоград, Уфу, Пермь, Санкт-Петербург - и по множеству других направлений.

В "Созвездии" отметили, что традиционно в дальние круизы из Нижнего Новгорода отправляется более 50 тыс. человек в год, но в этом сезоне ожидается прирост туристического потока на 15-20%.

Напомним, грузовая навигация 2022 года на Верхней Волге откроется 22 апреля. Торжественный пуск первых судов состоится на шлюзе № 13 Городецкого гидроузла.