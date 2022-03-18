Нижегородские и арзамасские промышленники направили еще две фуры с гуманитарной помощью на Донбасс Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Нижегородские и арзамасские промышленники направили еще две фуры с гуманитарной помощью на Донбасс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Согласно информации, для жителей Мариуполя были собраны продукты питания (мука, крупы, растительное масло, макаронные изделия, печенье, консервы, соль и спички), предметы первой необходимости, средства гигиены, – всего 2 тысячи наборов по 10 кг каждый. Также в гуманитарную помощь вошли 1400 куличей для Пасхи.

"В наше время это невозможно понять, но люди там умирают от голода, холода, отсутствия элементарных лекарственных средств. Нашу помощь жители Мариуполя очень ждут. Как председатель городской Думы и Совета директоров Нижнего Новгорода благодарю всех руководителей предприятий, обеспечивших отправку гуманитарного груза", – сказал Олег Лавричев.

Ранее Нижегородская епархия направила тысячу куличей к Пасхе в подарок жителям Донбасса.