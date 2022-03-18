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Бизнес

Предприниматели смогут бесплатно принять участие в конкурсе "Нижегородская марка качества"

21 апреля 2022 19:25  [33] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Предприниматели смогут бесплатно принять участие в конкурсе "Нижегородская марка качества". Об этом сообщает Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области.

Согласно информации, прием заявок на участие в конкурсе продлится до 1 июня. 

Конкурс проводится при поддержке областного правительства и является региональным этапом федерального конкурса программы "100 лучших товаров России". 

Производитель, которого высоко оценят в конкурсе "Нижегородская марка качества", получит право маркировать свою продукцию логотипом конкурса и использовать информацию о дипломе в рекламе.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, участие в конкурсе дает возможность предприятиям повысить качество своей продукции и услуг.

В рамках регионального этапа будет оцениваться также работа всего предприятия по следующим направлениям: внедрение бережливых технологий, развитие производства, безопасность, охрана труда и социальные аспекты для персонала.

Конкурс проводится по шести номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.

Как отметил и.о. директора ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Александр Медведев, для начинающих организаций "Нижегородская марка качества" - трамплин, способ рассказать о своей продукции и услугах широкой аудитории, а для уже известных производителей – возможность подтвердить заслуженное доверие клиентов.

Напомним, что в прошлом году почти 40 видов продукции и услуг были отмечены на конкурсе "Нижегородская марка качества".

Также сообщалось, что 87 товаров и видов услуг нижегородских предприятий вошли в каталоги Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" .

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Теги:
Конкурсы Продовольствие Товары и услуги
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