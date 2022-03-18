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Общество

Транспортный налог для грузовиков в Нижегородской области будет снижен на 25%

21 апреля 2022 19:38  [105] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение Заксобрания Нижегородской области правки в закон, предусматривающие снижение ставки транспортного налога для грузоперевозчиков.

По словам главы региона, ставка будет снижена на 25% на каждую лошадиную силу для транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей. Эта льгота будет распространяться на грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с.

Глеб Никитин напомнил, что аналогичная льгота уже действовала в период пандемии и сейчас вновь стала актуальна.

Действующая налоговая ставка составляет 76,5 рубля за одну лошадиную силу, а в случае утверждения закона Заксобранием она будет снижена до 57,4 рубля. 

Ранее сообщалось, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.

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Теги:
Грузоперевозки Налоги
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