Транспортный налог для грузовиков в Нижегородской области будет снижен на 25%

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение Заксобрания Нижегородской области правки в закон, предусматривающие снижение ставки транспортного налога для грузоперевозчиков.
По словам главы региона, ставка будет снижена на 25% на каждую лошадиную силу для транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей. Эта льгота будет распространяться на грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с.
Глеб Никитин напомнил, что аналогичная льгота уже действовала в период пандемии и сейчас вновь стала актуальна.
Действующая налоговая ставка составляет 76,5 рубля за одну лошадиную силу, а в случае утверждения закона Заксобранием она будет снижена до 57,4 рубля.
Ранее сообщалось, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.
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