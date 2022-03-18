Строительство водовода к посёлку Пыра ведётся в рамках графика Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Дзержинска Иван Носков совместно с представителями компании подрядчика - ООО "Современные системы реновации" - и группы технадзора ООО "СЭСТ" 21 апреля проверили ход работ по строительству водовода к посёлкам Пыра и Пырские дворики.

Напомним, строительство гидротехнического сооружения стартовало в начале марта. Проект реализуется по программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ"

Согласно информации, общая протяженность водопровода от Тепловского водозабора до Пырских двориков составит около 8 км. На строительство было выделено более 500 млн рублей из средств Нового банка развития БРИКС. По контракту объект должен быть сдан в 2023 году. Работы идут по графику, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Иван Носков отметил, что строительство нового водовода к посёлку Пыра – это социально важный проект для всего городского округа, поэтому каждый этап он отслеживает лично с привлечением экспертов и контрольных органов.

"Многолетняя проблема качественного водоснабжения посёлков Пыра и Пырские дворики будет, наконец, решена в 2023 году после подключения поселковых сетей к магистральному водопроводу, от которого осуществляется водоснабжение города", - добавил мэр Дзержинска.

В настоящее время идёт прокладка траншеи под трубопровод и строительство двух насосных станций с резервуарами питьевой воды и водонапорными башнями.

Как рассказал руководитель подрядной организации Илья Савченко, разработано 70 м траншеи и сварено в плети 105 м труб для их последующей укладки в траншею.

"Проходим сложные обводненные грунты. Также на обеих насосных станциях выполнено армирование стен и бетонного основания под водонапорную башню. Сейчас выставляется опалубка. Работы ведутся в соответствии с проектом, предписаний об устранении замечаний не было", - добавил он.

Напомним, что в Дзержинске началась масштабная реконструкция системы водоснабжения.