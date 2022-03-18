Более 14 км дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году по программе "Вам решать!" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 14 км дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году по программе "Вам решать!". Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, отремонтировано будет 35 участков дорог и тротуаров площадью 73 тысячи кв.м. и протяженностью 14,4 км. На ремонтные работы выделено 91,2 млн рублей.

Отремонтировано будет 6 участков дорог в Автозаводском районе, в Ленинском – 2, в Сормовском – 7, в Московском – 3, в Канавинском – 6, в Нижегородском – 3, в Советском – 5 и в Приокском – 3.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников, в настоящее время ведется подготовка к аукционам по определению подрядчика. Контракты с исполнителями работ планируется заключить в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт дорог в рамках месячника по благоустройству начался в Нижнем Новгороде.