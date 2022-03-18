Эксперты обсудили два мастер-плана развития территории в Советском районе

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Эксперты архсовета при Минграде Нижегородской области и общественного совета на совместном заседании обсудили две концепции мастер-плана территории в границах улиц Белинского – Ашхабадской – Генкиной – Тверской в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информация, мастер-план, разработанный ГБУ "Институт развития агломераций Нижегородской области", предусматривает строительство многоквартирных домов средней и повышенной этажности с общественными помещениями на первых этажах, подземными паркингами, а также детсад на 300 мест. Соотношение озелененных территорий к застройке составляет примерно 50х50.
В январе 2022 года инициативная группа жителей квартала "Красный просвещенец" высказала инициативу подготовить альтернативный мастер-план территории.
Альтернативную концепцию подготовила архитектурная студия STUDIO-TA. Она предполагает реконструкцию части исторических домов и постепенное увеличение высотности от двух этажей на ул. Белинского до 20 этажей на ул. Генкиной, где новая застройка может стать логическим продолжением ЖК "Пушкин".
Также альтернативный мастер-план предлагает концепцию города-парка с полным выносом транспортной составляющей под землю, а вся территория может быть отдана пешеходам в виде общественного пространства. При этом детский сад на 240 мест предлагается переместить в квартал между улицами Невзоровых и Генкиной.
Эксперты обратили внимание на необходимость проработки экономического обоснования каждого варианта и углубленного внимания к исторической роли места – в 1920-х годах квартал "Красный просвещенец" был построен по концепции "город-сад".
Инициатор разработки альтернативного мастер-плана архитектор Ирина Агафонова сообщила, что в течение месяца будет разработан третий вариант проекта комплексного развития территории, который будет направлен на максимальное сохранение существующей застройки и придание ей статуса достопримечательности.
Как подчеркнул главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов, совместное обсуждения мастер-планов КРТ не предполагает выработку окончательного решения.
Ранее сообщалось, что мастер-план туристической части города будет разработан в Нижнем Новгороде.
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