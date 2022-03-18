Более 100 тыс. единиц контрафактной бытовой химии и средств личной гигиены изъято в Нижнем Новгороде

Кадр с оперативного видео
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Производство контрафактной бытовой химии пресечено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, трое нижегородцев в 2021 году организовали две производственные линии по изготовлению товаров бытовой химии и средств личной гигиены под видом известных брендов.
Подозреваемые были задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий. При обыске в их квартирах и складских помещений было изъято более 100 тысяч единиц контрафактной продукции стоимостью свыше 5 млн рублей.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 180 ч.3 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что более 14 тонн контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Нижнем Новгороде.
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