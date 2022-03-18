Рапсовое поле
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АО "Биотех" приступит к строительству маслоэкстракционного завода в Володарске в III квартале 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
Согласно предоставленной информации, предприятие, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не отказалось от планов по реализации проекта - строительства мультикультурного маслоэкстракционного производства по переработке масличных культур (рапс, рыжик, люпин, соя) на высокопротеиновые шроты.
В настоящее время компания прорабатывает дополнительные источники финансирования. Уточненный объем инвестиций по проекту - 1,08 млрд рублей.
При этом начать строительство завода планируется начать в III квартале 2022 года, а запустить производство в I квартале 2024 года.
Ранее сообщалось, что под строительство выделен участок площадью 85 тысяч кв.м.
Напомним, о решении создать на территории Нижегородской области предприятие по переработке масличных культур АО "Биотех" заявило в 2020 году. Планируется, что производственная мощность превысит 62 тысячи тонн готовой продукции в год - рапсового масла и рапсового шрота.
Рапсовое масло используется в пищевой промышленности, применяется в текстильной, кожевенной, химической промышленности, косметологии и фармакологии, а также в качестве биотоплива. Рапсовый шрот используется в качестве кормовой добавки в животноводстве и птицеводстве.
Предприятие также планирует организовать поставку масла в Китай.
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