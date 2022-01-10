Строительство маслоэкстракционного завода в Володарске начнётся летом 2022 года

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Рапсовое поле

Рапсовое поле

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

АО "Биотех" приступил к реализации инвестпроекта по строительству предприятия по переработке масличных культур на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск". Об этом сообщили в областном правительстве.

Компания является резидентом ТОСЭР, проект сопровождает Корпорация развития Нижегородской области, добавили в пресс-службе правительства.

Компания намерена приступить к строительству маслоэкстракционного завода уже летом 2022 года. Под строительство выделен участок площадью 85 тысяч кв.м. Объём инвестиций в первую очередь производства составит 740 млн рублей. Завершить строительство первой очереди планируется в 2023-2024 году. Инвестор намерен в дальнейшем расширить производство.

Напомним, о решении создать на территории Нижегородской области предприятие по переработке масличных культур АО "Биотех" заявило в 2020 году. Планируется, что производственная мощность превысит 62 тысячи тонн готовой продукции в год - рапсового масла и рапсового шрота.

Рапсовое масло используется в пищевой промышленности, применяется в текстильной, кожевенной, химической промышленности, косметологии и фармакологии, а также в качестве биотоплива. Рапсовый шрот используется в качестве кормовой добавки в животноводстве и птицеводстве.

Согласно информации, предприятие планирует организовать поставку масла в Китай.

Генеральный директор АО "Биотех" Алексей Репяхов рассказал, что мясомолочная и комбикормовая промышленность демонстрируют стабильный ежегодный прирост до 5%, поэтому компания считает данное направление перспективным.

Напомним, объём инвестиций в реализацию проектов резидентов Территорий опережающего социально-экономического развития в Нижегородской области за год составил около 770 млн рублей. Вложения ТОСЭР увеличились более чем в 13 раз по сравнению с 2020 годом, что говорит о росте их востребованности у инвесторов.

Ранее сообщалось, что территорию Володарска расширят в рамках создания масштабного производства кормов для животных. В частности, в состав районного центра войдут части территорий рабочего поселка Ильиногорск и сельсовета Красная Горка.

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Теги:
Володарск Инвестиции ТОСЭР
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