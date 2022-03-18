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Общество

Особый противопожарный режим установлен на территории Нижегородской области

22 апреля 2022 15:00  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Особый противопожарный режим установлен на территории Нижегородской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Глеб Никитин.

Согласно информации, он начинает действовать в регионе с 22 апреля, за исключением земель лесного фонда.

А с 25 апреля особый противопожарный режим вводится на землях лесного фонда на территории Арзамасского, Ардатовского, Володарского, Большемурашкинского, Вачского, Гагинского, Вознесенского Княгининского, Дальнеконстантиновского, Большеболдинского, Лукояновского, Сергачского, Сеченовского, Спасского, Пильнинского, Краснооктябрьского, Сосновского, Шатковского районов; Вадского, Балахнинского, Богородского, Бутурлинского, Дивеевского, Кстовского, Павловского, Починковского округов; городских округов Перевозский, Навашинский, Выкса, Кулебаки, Первомайск, правобережья Лысковского округа, правобережья городского округа Воротынский.

С 28 апреля особый противопожарный режим вводится на землях лесного фонда на территории городских округов Бор, Чкаловск, Семеновский, Сокольский, Шахунья; левобережья городского округа Воротынский, левобережья Лысковского округа; Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского, Городецкого, Краснобаковского Тонкинского, Шарангского районов; Ковернинского, Тоншаевского, Уренского округов.

Отмечается, что на время действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на посещение лесов при наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах, на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях. Также запрещается выжигание травы.

Помимо этого, вводится запрет на использование сооружений для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях. На территории районов региона вводится патрулирование лесов.

Ранее сообщалось, что наказание за нарушение противопожарного режима ужесточили в Нижегородской области.

В настоящее время для граждан, нарушающих противопожарный режим, не предусмотрены такие меры, как предупреждения. Нарушителей сейчас будут только наказывать штрафом, сумма которого для физических лиц составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.

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Теги:
Лесные пожары Пожароопасность
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