Прием заявок на участие в конкурсе "Хочу стать дипломатом" продлен до 30 апреля Общество

Фото: организаторы

Прием заявок на участие в конкурсе "Хочу стать дипломатом" продлен до 30 апреля. Об этом сообщили в представительстве МИД РФ в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, конкурс организован совместно с ННГУ им.Н.И.Лобачевского и НГЛУ им.Н.А.Добролюбова.

Основной целью конкурса является поиск молодых людей, активно интересующихся международными отношениями и желающими связать свою жизнь с работой в системе Министерства иностранных дел России.

Напомним, что принять участие в конкурсе могут учащиеся 11 классов, проявляющие интерес к языкам, истории, внешней политике и дипломатии.

Конкурс дает школьникам шанс поступить в Институт международных отношений и мировой истории ННГУ им.Н.И.Лобачевского или в Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова на направления "Международные отношения" и "Регионоведение". В НГЛУ победители получат целевые направления для обучения на бюджетной основе, а в ННГУ дополнительные баллы к ЕГЭ, которые станут большим преимуществом при прочих равных условиях.

Подать заявку можно по электронному адресу: nnov@mid.ru. Телефон для справок: (831) 439-13-45.