Временный проезд с ул. Ванеева на ул. Варварскую организуют на время строительных работ на пл. Свободы Общество

Пл. Свободы Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Временный проезд с ул. Ванеева на ул. Варварскую организуют на время строительных работ на пл. Свободы. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, в рамках продления метро в Нижнем Новгороде летом будут созданы 3 стройплощадки: на пересечении улиц Студеная и Горького, на площади Сенная и на площади Свободы.

Генеральный директор МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" Андрей Левдиков отметил, что котлован затронет всю площадь Свободы, поэтому она будет перекрыта.

Для объезда закрытого участка будет организован временный проезд с улицы Ванеева на улицу Варварская.

Что касается проезда в районе других стройплощадок, новая схема движения уже реализуется в районе станции метро "Горьковская", а на площади Сенной в этом году схема движения не изменится.

Ранее сообщалось, что в связи со строительством новых станций метро в Нижнем Новгороде маршруты троллейбусов № 31 и 9 сократят с 23 апреля.