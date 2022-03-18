Маршруты троллейбусов № 31 и 9 в Нижнем Новгороде сократят с 23 апреля Общество

Фото: Нижегородэлектротранс (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 23 апреля будут перенесены конечные остановки троллейбусов № 31 и 9. Об этом напомнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, данная мера вводится в связи с работами по продлению линии метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная".

В частности, маршрут троллейбуса №31, следующего из Щербинок до пл. Минина и Пожарского через улицу Горького, будет сокращён до площади Горького.

Конечная остановка троллейбусного маршрута №9 будет перенесена с пл. Горького на пл. Минина и Пожарского, а движение будет организовано по улицам Ванеева и Варварской.

Изменения вступят в силу с 01:00 23 апреля.

Ранее сообщалось, что проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде будет смонтирован к концу 2022 года.

Также напомним, что котлован для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде начнут копать весной.