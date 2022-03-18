Эксперт-мониторинг событий 16 – 22 апреля 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.



Федеральная тема – общественное понимание в России целеполагания спецоперации на Украине.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования мнения россиян о существовании нацистских организаций на Украине. Большинство россиян считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма (88%). Считают, что их нет, 4%, еще 8% затруднились ответить.

Граждане считают, что украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан (76%), 14% придерживаются противоположной позиции, 6% затруднились с ответом, 4% не отвечали на этот вопрос.

С тем, что власти Украины скорее поддерживают нацистские организации, согласились 70% россиян; с тем, что скорее не поддерживают, — 8%. Еще 14% считают, что украинское руководство их не замечает. Затруднились дать ответ 8%.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", декан факультета социальных наук, заведующий кафедрой социальной безопасности и гуманитарных технологий ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Голубин, кроме представления большинства россиян о сложившейся на Украине идейно-политической системе, данные ВЦИОМ косвенно говорят об одобрении этим большинством проведения военной спецоперации. То есть такое понимание современной общественно-политической ситуации помогает в массовом сознании фиксировать ответы на вопросы "зачем" и "почему", "с чего все началось".

Представленные социологами результаты опросов, на мой взгляд, свидетельствуют и об эффективности государственных управленческих решений в медийной сфере, направленных на формирование повестки и насыщение её смыслами. Отметим, что меры принимались в кратчайшие сроки. Хотя именно сжатые сроки, в которые формировалось информационно-медийное обеспечение специальной военной операции (имеется в виду широкий спектр разнообразных задач), могут говорить и о некоторых недостатках при планировании и проведении важнейших, если не сказать судьбоносных, для государства решений.

Кроме показа сложившейся и утвердившейся в массовом сознании россиян схемы "нацистские организации существуют на Украине, поддерживаются своим государством и несут угрозу России", представленные ВЦИОМ данные косвенно показывают, намекают, что формируется, а на мой взгляд, уже сформировался запрос российского общества на озвучивание военно-политическим руководством конкретных целей операции в рамках двух основных концептов (денацификация и демилитаризация).

То есть денацификация ожидаемо означает ликвидацию нацистских организаций. Но будет ли это только физическое уничтожение их сторонников в ходе боевых действий, или грядет полная смена политического режима, взращивающего соответствующую идеологию и дающего поддержку неонацистам? Мы слышим голоса некоторых высокопоставленных спикеров, что менять политический режим никто не собирается. Другие ораторы не столь категоричны, но из их речей не складывается четкого понимания перспектив.

Добавлю, что даже подтвержденный тезис о необходимости смены политического режима, должен быть максимально раскрыт: потребуется ли для этого присутствие российских военных в Киеве, что, вероятно, невозможно без сложнейшего с военной точки зрения штурма города-миллионника с густонаселенными пригородами; готовится ли смена власти на всей территории Украины или есть ключевые регионы, только на которых имеет смысл остановиться; будет ли создано пророссийское правительство, не дожидаясь взятия столицы; как будет строиться работа администраций регионов, находящихся под контролем Вооруженных сил РФ и корпусов Народной милиции ДНР и ЛНР; планируется ли люстрация, если да, то каковы параметры чистки чиновников; кто и как будет переформатировать сферу образования и СМИ.

Эти вопросы, и множество других, связаны, во-первых, с этапом проведения спецоперации. Ответив на них, государство даст понимание того, сколько времени могут продлиться боевые действия, какие ресурсы потребуются для решения поставленных задач. Во-вторых, ответы помогут сконструировать в общественном сознании картину желаемого – того, ради чего приносятся жертвы. Здесь не сработают уверения, что главное – уничтожить несколько агрессивных праворадикальных группировок. Нужен проект, четко представляющий планы строительства денацифицированной Украины.

Чем дольше общественность таких ответов не услышит, тем вероятнее появление сомнений в том, что государству есть что сказать, в том, что государство вообще желает коммуницировать с гражданами по этому вопросу. Конечно, политическая целесообразность умолчания объясняется стремлением сохранить пространство для маневров, в том числе на международной арене. Но тогда военно-политическое руководство стоит перед выбором, чему отдать предпочтение – дипломатическому балансированию во внешней враждебной среде или сохранению консенсуса власти и общества в современных экстремальных для государства условиях.

Повторюсь, у российских граждан сформирован запрос на понимание конкретных целей операции, запрос на картину будущего для Украины, а по сути, запрос на видение отношений наших государств и народов на годы вперед. Не менее важно, что такой же запрос имеется у значительной части граждан Украины. От того, как наше государство сможет ответить, насколько внятно и доходчиво, может зависеть очень многое.

Региональная тема – в России будет скорректирована система планирования научных исследований

Как отмечает эксперт "Минин – центра", к.и.н., ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Сорокин, в ближайшее время в России будет скорректирована система согласования тем фундаментальных научных исследований. Так, теперь это потребует участия глав субъектов федерации в данном процессе.

Но, вопреки распространившемуся скепсису в научном сообществе после опубликования соответствующего распоряжения Министерства науки и высшего образования, это отнюдь не означает появления очередного бюрократического барьера.

Во-первых, это затронет только те вузы и научно-исследовательские институты, которые входят в региональные научно-образовательные центры мирового уровня (таких в стране 15, и каждый отвечает за определенные направления исследовательской деятельности).

Во-вторых, главы субъектов не будут иметь права решающего голоса при решении о поддержке той или иной темы (оно останется за министерством), а лишь оценят перспективность и полезность предлагаемой учеными тематики исследований для нужд региона.

Нижегородскую область это нововведение затронет напрямую, поскольку на ее территории имеется Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ), в число участников которого входят целый ряд институтов РАН, ведущие нижегородские университеты и научно-производственные предприятия.

При этом, напомним, губернатор области Глеб Никитин является главой наблюдательного совета ННГУ им. Н.И. Лобачевского – одного из участников НОЦ, ставшего победителем программы развития российских университетов "Приоритет – 2030".

К сфере деятельности Нижегородского НОЦ относятся инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; передовые цифровые технологии; высокотехнологичная и персонализированная медицина и медицинское приборостроение экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

Стоит отметить, что по этим направлениям область активно участвует в финансировании и софинансировании различных грантовых программ, которые предлагаются нижегородским ученым. Так, в августе 2021 года правительство Нижегородской области учредило грант для молодых ученых в связи с 800-летием Нижнего Новгорода, в рамках которого предлагались исследования по двум направлениям – информационные технологии и технологии искусственного интеллекта, а также "зеленые" технологии.

Кроме того, регион участвует в поддержке тематических исследований НОЦ и по линии Российского научного фонда.

По нашему мнению, включенность глав субъектов в формирование тематик фундаментальных исследований является обоснованной в условиях необходимости перестройки как производственных, так и управленческих процессов в связи с серьезными для российской экономики негативными влияниями многочисленных санкционных пакетов, инициированных странами Запада.

В связи с этим результаты фундаментальных исследований должны иметь перспективы доведения их до прикладного уровня, проще говоря – максимально отвечать запросам времени и текущего момента, в том числе и с учетом региональной специфики.

Муниципальная тема – развитие соседских центров в Нижнем Новгороде

На уходящей неделе к уже имеющемуся функционалу соседских центров Н. Новгорода добавились еще консультации врачей и просветительская деятельность в медицинской сфере.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, последовательное и активное развитие нижегородских соседских центров происходит на основе территориального общественного самоуправления (ТОС), которое в Нижнем Новгороде имеет богатую и продуктивную историю развития.

Напомним, что изначально соседские центры в Нижнем Новгороде проектировались как вариант совершенствования работы нижегородских органов ТОС. А именно как помощь жителям в решении коммунальных проблем, в реализации собственных проектов, а также как возможность для общения и развития творческой активности.

Как уже отмечали эксперты "Минин-центра", необходимость стимулирования гражданской активности в муниципалитетах – достаточно актуальная и прагматичная задача по целому ряду факторов.

Реализация этих факторов, особенно в крупных муниципалитетах, может быть полезной одновременно и для органов власти и для гражданского общества. Это и возможности нейтрализации социальной апатии и деструктивных социальных отношений в постковидный период. Это и расширение низовых горизонтальных связей для решения наиболее значимых общественных вопросов в самых разных сферах.

Сегодня гражданская активность – это и необходимый элемент местных программ благоустройства и комфортной городской среды, т.к. условием их финансирования является общественная поддержка через различные формы рейтингового голосования и социального инициирования. Показательно, что эффективность муниципальной социальной активности подтверждается убедительными реальными фактами. Яркий пример тому – столичная программа "Московское долголетие" – крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для москвичей старшего возраста.

Проект действует уже несколько лет, охватывает более 30 направлений социальной вовлеченности москвичей старшего поколения и является на сегодня основой столичной социальной политики для этой категории граждан.

Московский пример является идеальным с точки зрения максимального соотношения финансирования и многочисленности форматов социальной работы.

В тоже время важен сам принцип его реализации – вовлечение жителей в общественно-полезную сферу, которая приносит им ощутимую пользу, и в свою очередь вызывает кратную ответную поддержку инициатив местной власти.

Сегодня подобный принцип применяется и в Н. Новгороде, что делает развитие соседских центров на основе ТОС весьма перспективным и значимым направлением социальной работы нижегородской муниципальной власти.