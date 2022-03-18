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Общество

Нижегородцы смогут получить консультации врачей в соседских центрах

19 апреля 2022 18:59  [52] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы смогут получить консультации врачей в соседских центрах. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

Также в рамках соглашения АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" и Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в соседских центрах будут проводиться открытые лекции о здоровье.

Как отметила врач-методист ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Светлана Торопова, при составлении плана лекций учитываются пожелания самих посетителей - какие темы им интересны, каких специалистов хотелось бы послушать. После лекций они могут задать интересующие их вопросы.

Директор департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода Руслан Бадретдинов также рассказал, что в нижегородских соседских центрах уже начали проходить лекции и консультации, в том числе психологические. Каждый желающий сможет измерить давление и определить уровень сахара в крови.

Записаться на мероприятия и узнать расписание лекций можно в соседских центрах района. Адреса и телефоны соседских центров размещены на сайте АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".

Ранее в Нижнем Новгороде открылись соседские центры для молодежи.

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Теги:
Медицина и здоровье Социальные проекты
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