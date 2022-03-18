Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба прошло в Нижегородской области Политика

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба прошло 22 апреля в Нижегородской области под руководством замгубернатора Андрея Гнеушева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в заседании приняли участие руководители силовых ведомств, областной прокуратуры, федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области, руководители хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в транспортной сфере.

Участники мероприятия обсудили вопрос обеспечения безопасности при проведении Парада Победы и шествия "Бессмертного полка", а также других мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Для обеспечения безопасности во время мероприятий будут задействованы все имеющиеся силы и средства, а с организаторами акций будут проведены занятия по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Проход зрителей и участников парада и сбор участников шествия "Бессмертного полка" будет организован в специально отведенных местах с проведением досмотра. Также будет усилен контрольно-пропускной режим.

В преддверии летней детской оздоровительной кампании 2022 года руководителям профильных ведомств поручено организовать проверку системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб "112". Кроме того, будут проведены инструктажи с персоналом и отдыхающими по отработке порядка действий при возникновении нештатной ситуации, а также организована проверка антитеррористической защищенности учреждений, участвующих в летней оздоровительной кампании.

Также на заседании были согласованы актуализированные паспорта безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Ранее Глеб Никитин поручил взять на контроль вопросы обеспечения антитеррористической защищенности социально важных объектов.