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Общество

Парковый сезон в Нижнем Новгороде откроется 1 мая

22 апреля 2022 18:25  [45] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парковый сезон в Нижнем Новгороде начнется 1 мая. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев во время инспекции парка "Швейцария".

Глава города отметил, что гарантии на работы в парке действуют 3 года. Особое внимание уделяется ограде - как объекту культурного наследия, тротуарной плитке, павильонам и зеленым насаждениям.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что зиму не пережило только 2% новых зеленых насаждений, которые будут заменены по гарантии.

Председатель Общественного совета парка "Швейцария" Валерий Камальдинов добавил, что спортивные и детские площадки уже функционируют, также появляется зеленая газонная трава.

Председатель нижегородского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Татьяна Созонтьева сообщила, что в парке будут высажены новые деревья, в том числе в рамках всероссийской акции "Сад памяти" и развития дендрария парка. 

Кроме того, в своем Telegram-канале Юрий Шалабаев написал, что в "Швейцарии" будут запущены два фонтана - светодинамический и музыкальный.

В этом году для парка "Швейцария" разработана обширная программа развлечений и активностей. Полное расписание будет доступно на сайте парка. Парковый сезон официально откроется 1 мая, но уже сейчас в центральном парке города еженедельно гуляют около 30 тысяч нижегородцев и гостей города.

Ранее сообщалось, что все фонтаны Нижнего Новгорода планируется запустить к 9 мая.

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Теги:
Парк Швейцария Парки
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