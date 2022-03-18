Воспитанники нижегородских детских домов примут участие в областном этапе игры "Ума палата" Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Воспитанники нижегородских детских домов примут участие в областном этапе игры "Ума палата". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В игре 26 и 28 апреля примут участие команды из 13 учреждений: по пять воспитанников в возрасте от 13 до 18 лет. Победители представят регион на окружном фестивале "Вернуть детство", который состоится в октябре в Республике Башкортостан.

Проект "Вернуть детство" направлен на поддержку детских домов и социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей. Его целью является выявление и поддержка наиболее интеллектуально одарённых ребят, развитие навыков работы в команде.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, проект реализуется в регионе на протяжении многих лет и является важным элементом системы адаптации детей, нуждающихся в поддержке.

"Это очень полезный и нужный проект, который призван формировать у детей семейные ценности, стимулировать творческую активность, стремление к саморазвитию, интерес к культуре, науке, образованию. В прошлом году победителями регионального отборочного этапа игры "Ума палата" стала команда воспитанников Городецкого детского дома. Ребята прошли серьезные испытания и представили регион на окружном этапе. Желаю всем участникам соревнований удачи", – сказала Ольга Петрова.

Напомним, что проект "Вернуть детство" проводится с 2009 года по четырем конкурсным направлениям: интеллектуально-развивающая игра "Ума палата", выставка прикладного творчества воспитанников детских домов "МастерОК", гала-концерт детского творчества "Звезды детства", спартакиада воспитанников детских домов "Спортивный Олимп Приволжья".

Проект инициирован полномочным представительством президента РФ в ПФО.