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Общество

Ещё четыре молодых пингвина прибыло в нижегородский зоопарк "Лимпопо"

25 апреля 2022 14:30  [59] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" 25 апреля, во Всемирный день пингвинов, поделился новостями про своих питомцев. Так, в пингвинарий зоопарка прибыло пополнение из четырёх молодых пингвинов Гумбольдта.

Напомним, первая группа пингвинов поселилась в нижегородском зоопарке осенью прошлого года. И хотя ней были крепкие, состоявшиеся пары, сотрудники зоопарка мечтали о большой и дружной семье в новом пингвинарии.

Согласно информации, новые члены семейства прибыли из сочинского океанариума. Их возраст около года, поэтому пол птиц пока неизвестен.

Старожилы приняли новичков хорошо, все вместе они с удовольствием проводят время.

В распоряжении птиц находится специально построенный для них целый пингвинарий, состоящий из внутреннего помещения с бассейном и специальным каменистым грунтом и открытой уличной части, также состоящей из искусственного водоема и каменистой суши.

Кроме того, рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин, одна из самок пингвинов отложила два яйца и сейчас активно готовится к материнству.

СПРАВКА:

Пингвин Гумбольдта или перуанский пингвин – нелетающая птица из рода очковых пингвинов. Высота 65–70 см, вес 4,5 — 5 кг. Отличительные признаки: белая полоса на голове, розовое основание клюва, черная полоса на боку.

Вид находится на грани исчезновения, внесён в Международную Красную книгу — IUCN (VU) и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры — CITES I. Мировая популяция насчитывает 12 000 пар, из которых 8 000 гнездится в Чили, а 4 000 — в Перу. В неволе доживают до 30 лет и более.

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Теги:
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