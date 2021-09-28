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Общество

Шесть пингвинов Гумбольдта поселились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

03 ноября 2021 15:45  [32] Общество

Фото: пресс-служба зоопарка

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Шесть пингвинов Гумбольдта поселились в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Согласно информации, приезда экзотических птиц здесь ждали несколько лет - с 2019 года.

Как отметил директор зоопарка Владимир Герасичкин, реализовать планы зоопарка помещала пандемия.

"На территории зоопарка был построен специальный пингвинарий, полностью отвечающий всем требованиям. Но из-за пандемии в разрешении на ввоз пингвинов зоопарку было отказано", - сказал он.

Из шести пингвинов в группе уже сложились крепкие пары. Сам же пингвинарий представляет собой две, соединенные между собой части: открытая уличная экспозиция (там для удобства пингвинов также есть глубокий бассейн и каменистая суша) и внутреннее помещение.

СПРАВКА:
Пингвин Гумбольдта или перуанский пингвин – нелетающая птица из рода очковых пингвинов. Пингвин Гумбольдта имеет черные спину и голову, на белом животе — черное широкое кольцо. По бокам головы через лоб и горло проходят узкие белые кольца, "очки". Клюв черный с красным основанием, лапы чёрные. Если корма достаточно, родители выкармливают обоих птенцов.

Птенцы покидают колонию в возрасте 3,5 месяцев, но родители могут их кормить ещё несколько недель. После завершения сезона размножения взрослые птицы проводят в море некоторое время, накапливая жировые запасы перед линькой оперения. Линька продолжается 2-3 недели, в течение которых птицы не питаются, находясь на берегу. На суше у взрослых пингвинов нет естественных хищников, в море на них охотятся морские львы, морские леопарды и косатки. В колониях яйца и маленьких птенцов похищают поморники, чайки и каракары.

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Теги:
Животные Зоопарк
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