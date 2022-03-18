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Общество

Более 90 тысяч жителей Нижегородской области проголосовали за объекты благоустройства на 2023 год

25 апреля 2022 15:16  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 15 апреля стартовало голосование за выбор объектов благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" на 2023 год. За первые 10 дней в нём приняло участие уже более 90 тысяч человек, сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, в Дзержинске свой выбор сделали уже 5 тысяч жителей, в Арзамасе, Сарове и Павловском муниципальном округе участие в голосовании приняли свыше 3 тысяч жителей.

В Нижнем Новгороде самым активным на сегодняшний день является Автозаводский район: за объекты будущего благоустройства здесь проголосовали уже более 15,5 тысячи автозаводцев.

Напомним, общественные пространства, набравшие большинство голосов в своих районах, будут благоустроены в 2023 году. В Нижегородской области в рейтинговом голосовании участвуют около 100 общественных пространств – парки, скверы, набережные, бульвары - в 18 городах и посёлках.

Голосование будет проходить до 30 мая на сайте golosza.ru. Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте по номеру телефона, после чего пользователи получат доступ к списку общественных территорий в своём округе и смогут подробно изучить все концепции благоустройства.

Кроме того, у нижегородцев, кто по-каким либо причинам не может пройти голосование онлайн, есть возможность познакомиться с проектами и проголосовать в одном из более чем 150 волонтёрских пунктов.

Так, например, в Выксе и в Дзержинске абсолютное большинство проголосовавших воспользовались сайтом,  а вот в Арзамасе, Шахунье, Урене и в г.о.г. Бор жители предпочли воспользоваться помощью волонтёров.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект ФКГС
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