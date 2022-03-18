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Общество

Движение транспорта по участку пр. Гагарина будет ограничено 26 апреля

25 апреля 2022 15:54  [55] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по участку пр. Гагарина будет ограничено 26 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 07:00 до 23:00 26 апреля будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина на участке около дома №29.

При этом отмечается, что объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети.

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Теги:
движение Советский район
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