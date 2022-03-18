Движение транспорта по участку пр. Гагарина будет ограничено 26 апреля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по участку пр. Гагарина будет ограничено 26 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 07:00 до 23:00 26 апреля будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина на участке около дома №29.

При этом отмечается, что объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети.