Капитальный ремонт пройдет в нескольких помещения Заксобрания Нижегородской области Общество

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Капитальный ремонт пройдет в нескольких помещения Заксобрания Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Согласно материалам на сайте госзакупок, управление делами правительства Нижегородской области ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт коридора и кабинетов на втором этаже корпуса №2 в нижегородском Кремле.



В рамках работ будут обновлены пол, потолки, стены и электрооборудование. Ремонт в кабинетах должен закончиться в течение 60 дней со дня заключения госконтракта, а в коридоре в течение 90 дней. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.



Начальная (максимальная) цена контракта на ремонт кабинетов составляет почти 3,1 млн рублей, а предварительная стоимость ремонта коридора оценивается в 2,4 млн рублей.



Ранее сообщалось, что ремонтные работы на Кремлевском бульваре завершатся до 9 мая.