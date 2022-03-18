Законодательное собрание Нижегородской области
Фото:
Капитальный ремонт пройдет в нескольких помещения Заксобрания Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".
Согласно материалам на сайте госзакупок, управление делами правительства Нижегородской области ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт коридора и кабинетов на втором этаже корпуса №2 в нижегородском Кремле.
В рамках работ будут обновлены пол, потолки, стены и электрооборудование. Ремонт в кабинетах должен закончиться в течение 60 дней со дня заключения госконтракта, а в коридоре в течение 90 дней. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
Начальная (максимальная) цена контракта на ремонт кабинетов составляет почти 3,1 млн рублей, а предварительная стоимость ремонта коридора оценивается в 2,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы на Кремлевском бульваре завершатся до 9 мая.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+