Ремонтные работы на Кремлевском бульваре завершатся до 9 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ремонтные работы на Кремлевском бульваре завершатся до 9 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, в настоящее время на Кремлевском бульваре от Коромысловой до Тайницкой башни проводятся локальные гарантийные работы, которые подрядчик завершит до 9 мая.

При этом летом текущего года планируется закончить реконструкцию лестницы от Нижегородского кремля к улице Рождественской.

Ранее сообщалось, что благоустройство Кремлевского бульвара должно было завершиться к началу 2022 года.

Напомним, что сход грунта произошел утром 10 мая на территории Кремлевского бульвара на участке склона шириной около 30 метров. Он был спровоцирован обильными осадками.

В правительстве сообщали, что оползень между Коромысловой и Тайницкой башнями не повлиял на состояние Нижегородского кремля.