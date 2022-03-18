Иван Соловьев покинул пост руководителя нижегородского АТИ Политика

Иван Соловьев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Иван Соловьев покинул пост руководителя нижегородского АТИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, начальник управления административно-технического и муниципального контроля города уходит по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

В настоящее время администрация Нижнего Новгорода определяется с кандидатом на эту должность.

Напомним, что Иван Соловьев занимал пост руководителя АТИ Нижнего Новгорода с 2010 года. Ранее он занимал должность заместителя военного прокурора Московского военного округа.

Ранее сообщалось, что депутат Думы Нижнего Новгорода Денис Миронов назначен и.о. гендиректора Российского института стандартизации.