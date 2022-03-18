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Политика

Иван Соловьев покинул пост руководителя нижегородского АТИ

25 апреля 2022 16:25  [38] Политика
Иван Соловьев

Иван Соловьев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Иван Соловьев покинул пост руководителя нижегородского АТИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, начальник управления административно-технического и муниципального контроля города уходит по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

В настоящее время администрация Нижнего Новгорода определяется с кандидатом на эту должность.

Напомним, что Иван Соловьев занимал пост руководителя АТИ Нижнего Новгорода с 2010 года. Ранее он занимал должность заместителя военного прокурора Московского военного округа.

Ранее сообщалось, что депутат Думы Нижнего Новгорода Денис Миронов назначен и.о. гендиректора Российского института стандартизации.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Отставки
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