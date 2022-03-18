Депутат Думы Нижнего Новгорода Денис Миронов назначен и.о. гендиректора Российского института стандартизации

Денис Миронов
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Депутат Думы Нижнего Новгорода Денис Миронов назначен и.о. гендиректора ФГБУ "Российский институт стандартизации". Об этом сообщается на сайте учреждения.
Согласно информации, Денис Миронов возглавил институт 11 апреля.
Напомним, что с января 2018 года он возглавлял ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области". В 2020 году был избран депутатом Думы Нижнего Новгорода, где является заместителем председателя Думы и председателем комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству.
СПРАВКА:
Миронов Денис Евгеньевич родился 14 мая 1974 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича по специальности инженер-радиотехник, а также Северо-Западную академию госслужбы по специальности государственное и муниципальное управление.
С 2005 года был главой Шумского сельского поселения Кировского района Ленинградской области;
2010 - 2013 гг. — председатель Комитета экономразвития, промышленности и торговли, замглавы администрации Кировского района Ленинградской области по экономике;
2013 г. — зампредседателя Комитета экономразвития и инвестиционной деятельности — начальник Департамента социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза правительства Ленинградской области;
2014 г. — зампредседателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга;
2015 г. — первый зампредседателя Комитета по работе с исполнительными органами госвласти и взаимодействию с органами МСУ администрации губернатора Санкт-Петербурга;
2015 г. — замруководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы – руководитель контрактной службы;
В 2016 году руководил АО "ЦНИИ "Электрон" (г. Санкт- Петербург), входит в структуру государственной корпорации "Ростех".
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