Депутат Думы Нижнего Новгорода Денис Миронов назначен и.о. гендиректора Российского института стандартизации Политика

Денис Миронов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутат Думы Нижнего Новгорода Денис Миронов назначен и.о. гендиректора ФГБУ "Российский институт стандартизации". Об этом сообщается на сайте учреждения.

Согласно информации, Денис Миронов возглавил институт 11 апреля.

Напомним, что с января 2018 года он возглавлял ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области". В 2020 году был избран депутатом Думы Нижнего Новгорода, где является заместителем председателя Думы и председателем комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству.

СПРАВКА:

Миронов Денис Евгеньевич родился 14 мая 1974 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича по специальности инженер-радиотехник, а также Северо-Западную академию госслужбы по специальности государственное и муниципальное управление.

С 2005 года был главой Шумского сельского поселения Кировского района Ленинградской области;

2010 - 2013 гг. — председатель Комитета экономразвития, промышленности и торговли, замглавы администрации Кировского района Ленинградской области по экономике;

2013 г. — зампредседателя Комитета экономразвития и инвестиционной деятельности — начальник Департамента социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза правительства Ленинградской области;

2014 г. — зампредседателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга;

2015 г. — первый зампредседателя Комитета по работе с исполнительными органами госвласти и взаимодействию с органами МСУ администрации губернатора Санкт-Петербурга;

2015 г. — замруководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы – руководитель контрактной службы;

В 2016 году руководил АО "ЦНИИ "Электрон" (г. Санкт- Петербург), входит в структуру государственной корпорации "Ростех".