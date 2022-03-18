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Политика

Нижегородские и узбекские вузы подписали 14 документов о сотрудничестве

25 апреля 2022 16:34  [98] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 апреля провёл рабочую встречу с министром высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Абдукодиром Тошкуловым. Встреча прошла на площадке Национального университета Узбекистана.

Как сообщили в областном правительстве, в мероприятии приняли участие в том числе министр образования нижегородской области Ольга Петрова, ректор ННГУ им. Лобачевского Елена Загайнова, ректор НГЛУ им. Добролюбова Жанна Никонова, ректор НГТУ им. Алексеева Сергей Дмитриев, ректор ПИМУ Николай Карякин и ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Глеб Никитин подчеркнул, что взаимодействие Нижегородской области и Узбекистана в научно-образовательной сфере затрагивает, в первую очередь, партнёрство на уровне высшего образования. Поэтому в состав нижегородской делегации впервые вошли представители ведущих вузов региона, заинтересованных в расширении связей с партнёрами из Узбекистана.

По словам губернатора, на сегодняшний день между нижегородскими и узбекскими вузами действует уже 22 соглашения о сотрудничестве.

В присутствии губернатора и министра нижегородские и узбекские вузы подписали ещё 14 документов о сотрудничестве.

Так, со стороны Республики Узбекистан новыми партнёрами нижегородских образовательных учреждений стали Каршинский государственный университет, Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкентский финансовый институт, Ташкентский университет информационных технологий и многие другие.

Согласно информации, в рамках соглашений будет активизирован обмен студентами и преподавателями в процессе обучения и стажировок. Кроме того, появится возможность разработать совместные тематические образовательные программы и реализовать инновационные проекты в научной сфере, провести международные конференции, симпозиумы, семинары.

Глеб Никитин добавил, что в текущем учебном году в 11 нижегородских вузах обучается 1 028 студентов из Узбекистана - это почти 20% от общего числа всех иностранных студентов в регионе.

"По сравнению с прошлым годом интерес узбекских абитуриентов к нашему образованию вырос более чем втрое. По числу иностранных студентов, прибывших в регион, Узбекистан занимает второе место, немногим уступая лишь Египту. И это далеко не предел",- отметил Глеб Никитин.

"Мы хорошо знаем, что Нижегородская область по своему научному и образовательному потенциалу занимает одно из лидирующих мест в России. Об этом свидетельствует и перечень нижегородских вузов, с которыми сотрудничают наши учебные заведения. Мы рады расширению этого взаимодействия", - сказал Абдукодир Тошкулов.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным работает в Узбекистане. Она примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 25 по 27 апреля в Ташкенте.

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Теги:
Вузы Международное сотрудничество Образование
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