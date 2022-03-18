Парковку запретят возле дома №3 на ул. Бекетова в Нижнем Новгороде с 18 мая Общество

Схема транспортных ограничений Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 18 мая будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на местном проезде ул.Бекетова около дома №3.

Согласно информации, предоставленной департаментом транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода, данные изменения необходимы для беспрепятственного встречного разъезда транспортных средств.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по участку пр. Гагарина около дома №29 будет ограничено 26 апреля с 07:00 до 23:00.