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Общество

Парковку запретят возле дома №3 на ул. Бекетова в Нижнем Новгороде с 18 мая

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Схема транспортных ограничений

Схема транспортных ограничений

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 18 мая будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на местном проезде ул.Бекетова около дома №3.

Согласно информации, предоставленной департаментом транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода, данные изменения необходимы для беспрепятственного встречного разъезда транспортных средств.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по участку пр. Гагарина около дома №29 будет ограничено 26 апреля с 07:00 до 23:00.

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Теги:
движение Парковка Советский район
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