ФоРГО представил "Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ" Экономика

Фонд развития гражданского общества продолжает системные социально-экономические исследования жизни российского общества. В последней декаде апреля ФоРГО представил "Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ".

По мнению аналитиков Фонда показатель закредитованности является одним из значимых индикаторов финансового благополучия населения. Чем выше кредитная нагрузка, тем труднее жителям финансировать свои повседневные потребности.

Вместе с тем степень неблагополучия в отношении закредитованности определяется не только суммами кредитов на душу экономически активного или всего населения. Есть еще ряд значимых факторов: уровень месячных заработных плат, стоимость жизни, суммы просроченных займов, виды кредитов.

Таким образом итоговый индекс кредитного благополучия отражает, сколько минимальных региональных "потребительских корзин" содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты.

К апрелю 2022 года десятка регионов с наименее кредитозависимым населением выглядела следующим образом: Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Ненецкий АО, Чукотский АО, г. Москва, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО - Югра, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край.

Комментируя результаты исследования, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов обратил внимание, на высокий уровень закредитованности населения регионов ПФО. По результатам исследования ни один субъект Приволжского округа не смог войти в ТОП-30. Одновременно с этим Евгений Семенов отметил, что всего на 1 марта 2022 года общая сумма выданных физическим лицам-резидентам кредитов (в рублях и валюте в пересчете на рубли) по данным Центробанка РФ составила 1722,4 млрд. руб., что на 359,8 млрд.руб. меньше, чем на начало года (2082 млрд. руб.). При этом по сравнению с началом года во многих регионах снизились индексы закредитованности экономически активного населения, что является положительной тенденцией.

Подробнее с результатами и методикой исследования можно познакомится на сайте ФоРГО.