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Общество

Общественный межнациональный субботник прошел в парке Свердлова в Нижнем Новгороде

25 апреля 2022 18:33  [75] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общественный межнациональный субботник прошел в парке Свердлова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений городской администрации.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 60 представителей различных религиозных и национально-культурных организаций и членов Общественной палаты.

Директор департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода Руслан Бадретдинов рассказал, что  субботник традиционно проходит в этом парке. Проходит сбор мусора, восстановление и покраска малых архитектурных форм. Также в этом году были повешены скворечники, оформленные в национальных цветах и узорах конфессий. 

Как отметил председатель региональной общественной организации "Конгресс ираноязычных народов" Эрадж Боев, скворечники были окрашены в цвета национальных флагов ираноязычных государств – Ирана, Таджикистана, Афганистана, Южной Осетии, что позволит отдыхающим в парке получить представление о культурных особенностях народов, которые живут в Нижнем Новгороде.

Председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадий Рябов подчеркнул, что работы в парке Свердлова не закончатся на проведении субботника. Также с помощью нижегородских уличных художников планируется привести в порядок стену с иллюстрациями к народным сказкам.

Ранее сообщалось, что "Экологические игры" запустили для участников субботников в Нижегородской области.

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Теги:
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