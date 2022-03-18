Фото:
Ремонт дороги Павлово – Сосновское по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" продолжится в мае. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, в прошлом году был отремонтирован семикилометровый участок до Лаптева, стоимость работ составила 129 млн рублей. В этом году та же подрядная организация проведен ремонт участка протяженностью 6 км. от Лаптева до границы с Сосновским районом. На данные цели направлено 93 млн рублей.
Как рассказал директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин, по дороге Павлово-Сосновское каждый день проходит более 7 тыс. автомобилей. Также она имеет большое значение для экономики обоих районов, так как ей пользуются находящиеся здесь сельскохозяйственные предприятий и около 30 тысяч автомобилистов из местных населенных пунктов
Также специалисты ГУАД также проверили участок, отремонтированный в прошлом году и находящийся на гарантии. Дорога "перезимовала" хорошо.
Ранее сообщалось, что более 5 млн рублей выделят на ремонт дороги к деревне Заплатино в Павловском районе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+