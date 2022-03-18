Ремонт дороги Павлово – Сосновское по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" продолжится в мае Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт дороги Павлово – Сосновское по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" продолжится в мае. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, в прошлом году был отремонтирован семикилометровый участок до Лаптева, стоимость работ составила 129 млн рублей. В этом году та же подрядная организация проведен ремонт участка протяженностью 6 км. от Лаптева до границы с Сосновским районом. На данные цели направлено 93 млн рублей.

Как рассказал директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин, по дороге Павлово-Сосновское каждый день проходит более 7 тыс. автомобилей. Также она имеет большое значение для экономики обоих районов, так как ей пользуются находящиеся здесь сельскохозяйственные предприятий и около 30 тысяч автомобилистов из местных населенных пунктов

Также специалисты ГУАД также проверили участок, отремонтированный в прошлом году и находящийся на гарантии. Дорога "перезимовала" хорошо.

Ранее сообщалось, что более 5 млн рублей выделят на ремонт дороги к деревне Заплатино в Павловском районе.