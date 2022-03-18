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Общество

Более 5 млн рублей выделят на ремонт дороги к деревне Заплатино в Павловском районе

20 апреля 2022 19:21  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 5 млн рублей выделят на ремонт дороги к деревне Заплатино в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, работы пройдут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Подрядчик уложит новый асфальт, укрепит обочины, а также расширит дорогу до 5 метров. Стоимость ремонта оценивается в 5,6 млн рублей.

По словам директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимира Тужилина, всего по нацпроекту в Павловском районе отремонтируют более 13 км дорог. На ремонтные работы будет направлено 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дорогу в село Леметь в Ардатовском районе отремонтируют в 2022 году.

Всего же в предстоящий ремонтный период в регионе планируется привести в нормативное состояние 703 км автомобильных дорог и 453,1 погонных метра мостов, на эти цели будет направлено 10,95 млрд рублей.

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Теги:
Дороги Павловский район Ремонтные работы
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