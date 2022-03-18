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Общество

Все муниципальные программы Нижнего Новгорода в 2021 году признаны эффективными

25 апреля 2022 19:07  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Все муниципальные программы Нижнего Новгорода в 2021 году признаны эффективными. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.

Согласно информации, в 2021 году в Нижнем Новгороде действовали 24 муниципальные программы, на реализацию которых было направлено 41,8 млрд руб, из которых 5,4 млрд руб. было направлено из федерального бюджета, 20 млрд руб. – из регионального бюджета и 16,4 млрд руб. – из городского бюджета.

Наибольший объем средств в сумме 14,8 млрд рублей был направлен на развитие образования.

Как рассказала директор департамента экономического развития администрации города Марина Антипова, эффективность муниципальных программ оценивалась по следующим критериям: исполнение финансирования, выполнение мероприятий и достижение показателей целевых индикаторов. По итогам оценки 23 программы показали высокую эффективность, а программа "Обеспечение граждан города доступным и комфортным жильем" показала умеренную эффективность в связи с неполным финансовым исполнением по причине технической ошибки банка при оплате по заключенным муниципальным контрактам.

Отмечается, что статус "низкоэффективная" и "неэффективная" не получила ни одна программа.

Также Марина Антипова сообщила о новом подходе администрации города к программному планированию на 2023-2028 годы. Теперь в структуре программ будут выделены проектная часть, посвященная реализации национальных, федеральных и региональных проектов, и процессная часть, включающая постоянно реализуемые мероприятия.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода проанализирует последствия ухода отдельных иностранных компаний.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городская дума
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