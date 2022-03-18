Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Экономика
15 апреля 2022 16:09  [102] Администрация Нижнего Новгорода проанализирует последствия ухода отдельных иностранных компаний
14 апреля 2022 19:42  [376] Еще 200 млн рублей будет выделено на лекарства для льготников в Нижегородской области
14 апреля 2022 18:31  [372] Нижегородская область в марте 2022 года сэкономила на торгах 141,5 млн рублей
14 апреля 2022 16:07  [356] Около 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в районах Нижегородской области
13 апреля 2022 18:46  [592] Нижегородская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита на 730 млн рублей
13 апреля 2022 18:28  [561] Более 50 млн рублей выделено на грантовую поддержку нижегородских фермеров в 2022 году
13 апреля 2022 17:04  [654] Нижегородские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку под 5%
13 апреля 2022 16:31  [520] Финансирование программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области" составит 400 млн рублей
12 апреля 2022 15:11  [531] "Единая Россия" запустила проект по импортозамещению "Выбирай свое"
08 апреля 2022 14:00  [782] "Единая Россия" и правительство обеспечат выполнение всех социальных программ
Экономика

Администрация Нижнего Новгорода проанализирует последствия ухода отдельных иностранных компаний

15 апреля 2022 16:09  [102] Экономика
Городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Администрация Нижнего Новгорода проанализирует последствия ухода отдельных иностранных компаний. Об этом стало известно на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы Нижнего Новгорода.

На заседании обсуждались первоочередные меры до конца 2022 года по обеспечению финансовой стабильности параметров бюджета Нижнего Новгорода.

"Важно обеспечить выполнение всех расходных обязательств города, прежде всего, социальных, сохранить на должном уровне финансирование нацпроектов и муниципальных программ", - отметил председатель городской Думы Олег Лавричев.

Председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман обратил внимание на необходимость кратного увеличения суммы средств, направляемых на поддержку малого и среднего предпринимательства.

По его словам, город может позволить себе выделить на эти цели 100 - 130 млн рублей, которые существенно скажутся на положении нижегородских предпринимателей.

Также он предложил ввести системы общих казначейских функций, что позволит городу сэкономить за счет перенаправления средств на закрытие кассовых разрывов отдельных предприятий.

Депутат городской Думы Павел Пашинин отметил, что в целях поддержки местных производителей количество регулярных ярмарок в Нижнем Новгороде будет увеличено вдвое и предложил учитывать для оценки их эффективности оборот предприятий-участников.

Депутат Николай Чернышов предложил увеличить авансирование по муниципальным контрактам, что также поможет местным предприятиям пополнить оборотные средства.

Кроме того, депутаты в ходе обсуждения депутаты предложили администрации города проанализировать последствия ухода из Нижнего Новгорода отдельных западных компаний, в том числе с точки зрения изменения налоговых поступлений в бюджет, и заранее спрогнозировать изменение стоимости муниципальных контрактов с учетом роста цен на импортные комплектующие и строительные материалы.

Ранее сообщалось, что предпринимателям Нижнего Новгорода будет выделено 25 млн рублей в виде грантов и субсидий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городская дума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph