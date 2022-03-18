Администрация Нижнего Новгорода проанализирует последствия ухода отдельных иностранных компаний Экономика

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Администрация Нижнего Новгорода проанализирует последствия ухода отдельных иностранных компаний. Об этом стало известно на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы Нижнего Новгорода.

На заседании обсуждались первоочередные меры до конца 2022 года по обеспечению финансовой стабильности параметров бюджета Нижнего Новгорода.

"Важно обеспечить выполнение всех расходных обязательств города, прежде всего, социальных, сохранить на должном уровне финансирование нацпроектов и муниципальных программ", - отметил председатель городской Думы Олег Лавричев.

Председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман обратил внимание на необходимость кратного увеличения суммы средств, направляемых на поддержку малого и среднего предпринимательства.

По его словам, город может позволить себе выделить на эти цели 100 - 130 млн рублей, которые существенно скажутся на положении нижегородских предпринимателей.

Также он предложил ввести системы общих казначейских функций, что позволит городу сэкономить за счет перенаправления средств на закрытие кассовых разрывов отдельных предприятий.

Депутат городской Думы Павел Пашинин отметил, что в целях поддержки местных производителей количество регулярных ярмарок в Нижнем Новгороде будет увеличено вдвое и предложил учитывать для оценки их эффективности оборот предприятий-участников.

Депутат Николай Чернышов предложил увеличить авансирование по муниципальным контрактам, что также поможет местным предприятиям пополнить оборотные средства.

Кроме того, депутаты в ходе обсуждения депутаты предложили администрации города проанализировать последствия ухода из Нижнего Новгорода отдельных западных компаний, в том числе с точки зрения изменения налоговых поступлений в бюджет, и заранее спрогнозировать изменение стоимости муниципальных контрактов с учетом роста цен на импортные комплектующие и строительные материалы.

Ранее сообщалось, что предпринимателям Нижнего Новгорода будет выделено 25 млн рублей в виде грантов и субсидий.