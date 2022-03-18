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Бизнес

Нижегородская область и Узбекистан будут сотрудничать в сфере подготовки трудовых ресурсов

25 апреля 2022 19:39  [97] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область и Узбекистан будут сотрудничать в сфере подготовки трудовых ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, делегация Нижегородской области провела встречу с представителями Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. В Ташкенте делегация посетила Центр подготовки трудовых мигрантов. 

В ходе визита нижегородская делегация ознакомилась с деятельностью Агентства по труду и внешней трудовой миграции республики Узбекистан, которое было создано в 2020 году с целью повышения возможностей для безопасной, легальной и упорядоченной трудовой миграции. Его специалисты занимаются в том числе обучением желающих работать за рубежом граждан иностранным языкам, в частности, русскому языку и определенным профессиям.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между АНО "ОКА" (Нижегородская область) и Агентством по труду и внешней трудовой миграции Республики Узбекистан. В его рамках агентство откроет в Нижегородской области свое представительство. Официальным представителем станет Отабек Абдулгазиев. Задачей представительства станет повышение эффективности и качества привлечения трудовых ресурсов из Узбекистана в Нижегородскую область.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в рамках соглашения организации смогут направлять заявки на специалистов, которые им необходимы. Также будет организовано обучение сотрудников.

Сообщается, что в привлечении сотрудников из стран ближнего зарубежья заинтересованы предприятия сельского хозяйства, жилищного и дорожного строительства.

Планируется, что Агентство по внешней трудовой миграции совместно с Областным кадровым агентством ("ОКА") будет проводить на постоянной основе мониторинг условий проживания и труда граждан Республики Узбекистан в Нижегородской области. Все кандидаты будут допускаться к работе только после медицинского освидетельствования, прохождения экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации, а также после проверки наличия запрета или ограничения на въезд и трудовую деятельность в нашей стране.

Ранее сообщалось, что нижегородские и узбекские вузы подписали 14 документов о сотрудничестве.

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Теги:
Международное сотрудничество
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