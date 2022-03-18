Набережную вдоль нижегородского парка "Швейцария" предложили застроить жилыми домами

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Жилые дома могут быть построены в Нижнем Новгороде на набережной вдоль парка "Швейцария". Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, ООО "Слуда" на заседании комиссии по землепользованию и застройке 31 марта предложило внести изменения в генплан Нижнего Новгорода для строительства жилых зданий в районе набережной Оки.
Блокированные, среднеэтажные и малоэтажные дома компания планирует построить по новому механизму комплексного развития территории (КРТ) на набережной Оки вдоль парка "Швейцария" и памятника природы "Урочище Слуда". В частности, в поселке Слуда, на участке от детско-юношеской школы по парусному спорту до Слудинской водозаборной станции в Советском районе.
Также отмечается, что объемно-планировочное решение было принято за основу для дальнейшего проектирования Архитектурным советом 2 декабря 2021 года.
По итогам заседания комиссии по землепользованию и застройке, было принято решение отложить вопрос до утверждения мастер-плана, так как сначала мастер-план КРТ должен утвердить региональный штаб по градостроительному развитию Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в Нижегородской области.
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