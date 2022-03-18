Двухэтажные экскурсионные автобусы курсируют по столице ПФО
Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
27 апреля 2022 19:58  [235] Андрей Турчак: "Единая Россия" будет помогать восстанавливать Мариуполь"
27 апреля 2022 19:36  [254] Нижегородская область входит в тройку лидеров по числу заявок на форум "Сильные идеи для нового времени"
27 апреля 2022 19:07  [826] Нижегородские перевозчики начали тестировать новые автобусы большой вместимости
27 апреля 2022 18:41  [238] Автодилеры "БЦР Моторс" и "Автолига" продолжают работу в Нижнем Новгороде
27 апреля 2022 18:33  [199] Посев кормовых и масличных культур начался в Нижегородской области
27 апреля 2022 18:06  [298] Парковка на участке улицы Базарной в Нижнем Новгороде будет ограничена с 19 мая
27 апреля 2022 17:52  [258] Депутат гордумы Оксана Дектерева возглавила АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода"
27 апреля 2022 17:41  [311] Два новых судна спустили на воду в Нижегородской области
27 апреля 2022 17:04  [195] Сумма грантовой поддержки для участников городского конкурса "Открытый Нижний" увеличена
27 апреля 2022 16:23  [203] Благоустройство бульвара на Южном шоссе в Автозаводском районе оценено более чем в 22 млн рублей
Общество

Набережную вдоль нижегородского парка "Швейцария" предложили застроить жилыми домами

27 апреля 2022 12:16  [298] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жилые дома могут быть построены в Нижнем Новгороде на набережной вдоль парка "Швейцария". Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, ООО "Слуда" на заседании комиссии по землепользованию и застройке 31 марта предложило внести изменения в генплан Нижнего Новгорода для строительства жилых зданий в районе набережной Оки.

Блокированные, среднеэтажные и малоэтажные дома компания планирует построить по новому механизму комплексного развития территории (КРТ) на набережной Оки вдоль парка "Швейцария" и памятника природы "Урочище Слуда". В частности, в поселке Слуда, на участке от детско-юношеской школы по парусному спорту до Слудинской водозаборной станции в Советском районе.

Также отмечается, что объемно-планировочное решение было принято за основу для дальнейшего проектирования Архитектурным советом 2 декабря 2021 года.

По итогам заседания комиссии по землепользованию и застройке, было принято решение отложить вопрос до утверждения мастер-плана, так как сначала мастер-план КРТ должен утвердить региональный штаб по градостроительному развитию Нижегородской области. 

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье набережная Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph