Депутат гордумы Оксана Дектерева возглавила АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Общество

Оксана Дектерева Фото: Гордума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутат гордумы Оксана Дектерева возглавила АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Глава города отметил большой опыт общественной деятельности Оксаны Дектеревой, что позволит ей эффективно решать вопросы, касающиеся развития социальных взаимоотношений и выстраивания коммуникации между нижегородцами и муниципалитетом.

Ей предстоит усилить работу с разными категориями горожан, учитывая их возраст и интересы, добавил Юрий Шалабаев.

Также Оксана Дектерева займется развитием соседских центров, активнее привлекая к работе в них молодежь, которая сможет реализовывать на их базе свои проекты, проводить различные мероприятия и получать новые знания в рамках образовательных проектов.

Ранее сообщалось, что депутат Думы Нижнего Новгорода Денис Миронов назначен и.о. гендиректора Российского института стандартизации.

СПРАВКА:

Оксана Дектерева окончила ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В настоящий момент является заместителем председателя постоянной комиссии городской Думы по экологии. Входит в состав постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению.

Оксана Дектерева более 10 лет руководила крупными социальными и благотворительными проектами. Один из самых известных – "Университет старшего поколения", помогающий людям пожилым людям освоить компьютерную грамотность и быть вовлечёнными в современную жизнь. Проект объединяет более 6 тысяч жителей Нижнего Новгорода.