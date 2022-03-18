Фото:
Парковка на участке улицы Базарной в Нижнем Новгороде будет ограничена с 19 мая. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, по просьбам нижегородцев парковка и стоянка транспорта будут запрещены от улицы Пугачева до дома №8 корп. 2 по улице Базарной.
Кроме того, на участке от дома №8 корп. 2 улицы Базарной до улицы Вождей Революции будет организовано 17 парковочных мест для автомобилей и 2 места для парковки транспортных средств, перевозящих людей с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что возле дома №3 на ул. Бекетова в Нижнем Новгороде с 18 мая будет запрещена парковка.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+