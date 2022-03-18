Парковка на участке улицы Базарной в Нижнем Новгороде будет ограничена с 19 мая Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парковка на участке улицы Базарной в Нижнем Новгороде будет ограничена с 19 мая. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, по просьбам нижегородцев парковка и стоянка транспорта будут запрещены от улицы Пугачева до дома №8 корп. 2 по улице Базарной.

Кроме того, на участке от дома №8 корп. 2 улицы Базарной до улицы Вождей Революции будет организовано 17 парковочных мест для автомобилей и 2 места для парковки транспортных средств, перевозящих людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что возле дома №3 на ул. Бекетова в Нижнем Новгороде с 18 мая будет запрещена парковка.