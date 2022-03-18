Нижегородские перевозчики начали тестировать новые автобусы большой вместимости Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские перевозчики начали тестировать новые автобусы большой вместимости. Об этом сообщили в ГКУ Нижегородской области "Центр развития транспортных систем".

Как рассказал генеральный директор ООО "Мещеряков и компания" Дмитрий Панкратов, в настоящее время водители компании проверяют, как автобус поднимается в гору, где он наиболее эффективен по расходу топлива и ходовым качествам.

Напомним, что в рамках новой транспортной сети Нижнего Новгорода все маршруты планируется перевести на регулируемые тарифы с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, возможностью бесплатных пересадок по проездным и абонементам. А от перевозчиков будет требоваться соблюдение графика движения, количества автобусов на маршруте и технических характеристик подвижного состава.

Директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов отметил, что нижегородские перевозчики уже готовят технику, соответствующую требованиям брутто-контрактов.

Ранее сообщалось, что новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода будет опубликована после согласования тарифов.